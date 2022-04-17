В Турции создали авиакомпанию, которая будет перевозить только российских туристов на курорты

В Турции основали компанию Southwind, которая будет заниматься перевозками россиян на отдых в стране. Размещаться организация будет в Анталье.
Первые полеты авиакомпания планирует организовать уже в конце мая, однако точная дата в настоящий момент неизвестна. Перелеты туристов на турецкие курорты будут осуществлять пять самолетов Airbus.
В настоящее время ситуация на Украине негативно сказывается на туристической сфере, однако Турция планирует не останавливать поток туристов из России в летний сезон.