В Москве планируют организовать показ фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

В России планируется неофициальный показ нового голливудского фильма «Бэтмен» с участием звезды «Сумерек» Робертом Паттинсоном в роли главного героя. В стране фильм сняли с проката в связи со сложившейся ситуацией на Украине.
18 апреля кинолента выйдет на HBO Max, после чего появится в сети. В столице Российской Федерации решили организовать «премьеру» и показать фильм кинотеатре WIP на Яузском бульваре.
Билеты на кинопремьеру планируют продавать по стоимости от 300 до 500 рублей. Из-за ухода голливудских фильмов из российского проката, кинотеатры страны показали очень низкие сборы за последние несколько лет.