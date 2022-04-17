В Москве планируют организовать показ фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном

В России планируется неофициальный показ нового голливудского фильма «Бэтмен» с участием звезды «Сумерек» Робертом Паттинсоном в роли главного героя. В стране фильм сняли с проката в связи со сложившейся ситуацией на Украине.

18 апреля кинолента выйдет на HBO Max, после чего появится в сети. В столице Российской Федерации решили организовать «премьеру» и показать фильм кинотеатре WIP на Яузском бульваре.