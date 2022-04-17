SMART-садовод: итоги форума садоводов для Башкирии

Республика выделит 100 миллионов рублей на поддержку садоводов. Половина денег пойдет на приведение в порядок дорог, остальная часть – на решение проблем с электроснабжением. Об этом заявил Радий Хабиров. Глава региона принял участие в первом форуме садоводов в Уфе. Там же было объявлено о старте нового пилотного проекта в нашем регионе.

Привести после зимы в порядок теплицы, убрать территорию, отремонтировать поливочную систему – и можно начинать дачный сезон. Еще немного потеплеет и Геннадий Каталов с супругой переедут на лето в сад. Здесь свежий воздух, да и несколько месяцев на земле, как говорится, зиму кормят.

Шесть соток, но нам хватает, чтобы обеспечить себя на зиму овощами. Я стараюсь летом сюда выехать, чтобы хоть немножко похудеть. Зимой бесполезно худеть – дома лежишь на диване и набираешь вес.

Геннадий Каталов, садовод

С наступлением теплых дней десятки тысяч садоводов выехали за город, чтобы привести свои участки в порядок. Но кому-то придётся еще как минимум на неделю отложить свой визит на огород. Причина – отсутствие нормальных подъездных путей.

В основном проблемы – это дорожная инфраструктура, так как подъезд к садам весной и осенью практически невозможен, также существует проблема с электроэнергией, так как у многих садовых товариществ старые ТПшки стоят.

Ильдус Ульмутаев, член СНТ «Калинка»

А еще есть вопросы с организацией вывоза мусора с территорий садовых товариществ, водоснабжением и в целом развитием инфраструктуры. Все эти проблемы на неделе обсуждались на уровне республики. В Уфе прошел первый региональный форум «SMART-Садовод».

 Мы в этом году в условиях чрезвычайно сложного бюджета, я вам точно это говорю. Тем не менее в бюджете республики нашли первые 100 миллионов – никогда этого не было. 100 миллионов для того, чтобы направить в помощь вам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
Фото №1 - SMART-садовод: итоги форума садоводов для Башкирии

Половина этих денег пойдет на дороги, остальная часть – для решения проблем с электроснабжением в дачных товариществах. Радий Хабиров отметил, что в республике огромная армия садоводов – порядка полутора тысяч товариществ. Полмиллиона жителей региона имеют дачные и садовые участки. В последние годы в регионе уже были сделаны первые шаги для поддержки огородничества. В частности, приняты определенные законопроекты. А на этой неделе Башкортостан стал еще участником всероссийского пилотного проекта.

Мы подписали соглашение с правительством Башкортостана на темы системного взаимодействия по совершенствованию садоводства в вашей республике. И вот об этом мы как раз и проговорили, а Радий Фаритович поддержал. Поэтому я убежден в том, что с таким руководителем, как ваш, это будет лучший пилотный проект по развитию садоводства.

Олег Валенчук, председатель Союза садоводов России
Фото №2 - SMART-садовод: итоги форума садоводов для Башкирии

Тема на самом деле требующая серьёзного внимания. Неспроста выступление главы республики перед представителями СНТ, руководителями муниципалитетов и ведомств длилось больше получаса. За это время Радий Хабиров обозначил основные векторы развития садовых товариществ. 

Очень важно сейчас, чтобы садоводы оформили документы. Потому что у нас вроде бы есть товарищества, документов нет, полномочия председателей не подтверждены, на балансе ничего не стоит, а как мы будем помогать? Поэтому сейчас огромная задача стоит даже не перед нами – перед людьми, жителями и садоводами, чтобы они оформили документы, избрали полномочных нам представителей. Чтобы у нас был партнер, с которым можно работать. Когда есть документы, когда все на балансе и когда есть полномочный партнер, тогда мы начнем туда вкладывать деньги.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

 Обсуждение проблем и вопросов, связанных с садоводством, продолжилось в формате круглых столов, где говорили уже о правовых аспектах развития, инфраструктуре, цифровизации и безопасности садовых товариществ.

В Башкортостане взят курс на возрождение садоводства. Власти намерены поддерживать не только тех, кто делает для себя запасы на зиму, но и тех, для кого огород еще и средство заработать. Речь идет в первую очередь о пенсионерах, торгующих на улицах своей продукцией. Радий Хабиров попросил «оставить бабушек в покое».

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