SMART-садовод: итоги форума садоводов для Башкирии

Республика выделит 100 миллионов рублей на поддержку садоводов. Половина денег пойдет на приведение в порядок дорог, остальная часть – на решение проблем с электроснабжением. Об этом заявил Радий Хабиров. Глава региона принял участие в первом форуме садоводов в Уфе. Там же было объявлено о старте нового пилотного проекта в нашем регионе.
Привести после зимы в порядок теплицы, убрать территорию, отремонтировать поливочную систему – и можно начинать дачный сезон. Еще немного потеплеет и Геннадий Каталов с супругой переедут на лето в сад. Здесь свежий воздух, да и несколько месяцев на земле, как говорится, зиму кормят.
С наступлением теплых дней десятки тысяч садоводов выехали за город, чтобы привести свои участки в порядок. Но кому-то придётся еще как минимум на неделю отложить свой визит на огород. Причина – отсутствие нормальных подъездных путей.
А еще есть вопросы с организацией вывоза мусора с территорий садовых товариществ, водоснабжением и в целом развитием инфраструктуры. Все эти проблемы на неделе обсуждались на уровне республики. В Уфе прошел первый региональный форум «SMART-Садовод».
Половина этих денег пойдет на дороги, остальная часть – для решения проблем с электроснабжением в дачных товариществах. Радий Хабиров отметил, что в республике огромная армия садоводов – порядка полутора тысяч товариществ. Полмиллиона жителей региона имеют дачные и садовые участки. В последние годы в регионе уже были сделаны первые шаги для поддержки огородничества. В частности, приняты определенные законопроекты. А на этой неделе Башкортостан стал еще участником всероссийского пилотного проекта.
Тема на самом деле требующая серьёзного внимания. Неспроста выступление главы республики перед представителями СНТ, руководителями муниципалитетов и ведомств длилось больше получаса. За это время Радий Хабиров обозначил основные векторы развития садовых товариществ.
Обсуждение проблем и вопросов, связанных с садоводством, продолжилось в формате круглых столов, где говорили уже о правовых аспектах развития, инфраструктуре, цифровизации и безопасности садовых товариществ.
В Башкортостане взят курс на возрождение садоводства. Власти намерены поддерживать не только тех, кто делает для себя запасы на зиму, но и тех, для кого огород еще и средство заработать. Речь идет в первую очередь о пенсионерах, торгующих на улицах своей продукцией. Радий Хабиров попросил «оставить бабушек в покое».