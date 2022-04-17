В Уфе редакция газеты «Ас-Салам» собрала более 200 верующих на женский ифтар

Месяц молитв и добрых деяний. Всероссийская духовно-просветительская газета «Ас-Салам» собрала более 200 верующих на женский ифтар. Трапеза по традиции началась с закатом, после молитвы. К Рамадану мусульмане готовились весь год. Это долгожданные совместные разговения, так как в связи с пандемией верующие были лишены такой возможности.

Вечернее разговение началось с молитвы. На столе вода и финики – традиционные продукты, с которых открывается поздний приём пищи. Ещё один день воздержаний позади. После намаза приступают к трапезе. За общим столом собралось чуть больше 200 человек. Люди разных национальностей, но с общей верой.

Мы все вместе будем делать дуа за нашу республику. Чтобы Башкортостан процветал, чтобы все народы жили в дружбе и согласии. Месяц Рамадан – это когда происходит очищение тела, очищение души и сердца. Зульфия Ханнанова, главный редактор духовно-просветительской газеты «Ас-Салям»

Весь месяц мусульмане усердно молятся. К трапезе приступают только после захода солнца. Строгими ограничениями постящиеся закаляют дух и веру. Считается, что Всевышний простит все грехи тем, кто держит уразу.

Летом держали пост по 19 часов. А сейчас я не считаю даже. Я не чувствую сколько часов. Я знаю, когда мне нужно делать сухур и ифтар. Закия Уразбаева, кандидат филологических наук

Во время уразы верующие проводят без еды и воды более 15 часов, а к концу Рамадана, с увеличением светового дня, этот период достигает 18 часов. Несмотря на непривычный для организма режим, пост несёт и большую пользу, считает врач-терапевт Альфия Алтынбаева.

Однако не все обязаны соблюдать строгий пост. Уразу разрешается не держать тем, кто в пути, беременным женщинам и кормящим матерям. Воздержаться могут и болеющие – те, кому ограничения принесут вред здоровью. В Священный месяц принято не только поститься, но и совершать добрые поступки, раздавать милостыню. В этом году впервые после пандемии коронавируса месяц Рамадан начался без ограничений.