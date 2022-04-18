Стали известны подробности аварии с пассажирским автобусом в Башкирии

Накануне, 17 апреля, около 18:30 в Аургазинском районе произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Прокуратура региона сообщила подробности инцидента.
Пассажирский автобус, который двигался из Ишимбая в Уфу, на 83 км автодороги Уфа-Оренбург допустил съезд в кювет. У микроавтобуса лопнуло колесо. В салоне находилось 19 человек. Нескольким пассажирам потребовалась помощь врачей.
Стало известно, что в общей сложности пострадали 12 человек. Трём потребовалась госпитализация, а 9 были направлены на амбулаторное лечение. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.