В России «продлёнка» может стать обязательной для школ

Согласно новому законопроекту, решение об открытии групп продленного дня будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей. Кроме того, наряду с присмотром и уходом за детьми, в таких группах должны вестись подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и другое.