В России «продлёнка» может стать обязательной для школ

В Государственной Думе России будет рассмотрен федеральный законопроект о регулировании работы «продлёнки» в школах. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в социальных сетях.
Продленные группы на данный момент есть лишь в трети школ страны. При этом образовательные учреждения сами принимают решение об открытии «продлёнки» и их порядке организации.
Согласно новому законопроекту, решение об открытии групп продленного дня будет приниматься образовательной организацией с учетом мнения родителей. Кроме того, наряду с присмотром и уходом за детьми, в таких группах должны вестись подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и другое.