В Уфе у больницы найден скелет человека

В Уфе у больницы №21 был найден скелетированный труп мужчины. Подробности инцидента сообщает ИА «Башинформ».

По предварительной информации, 14 октября прошлого года из приёмного покоя пропал мужчина. С заявлением о пропаже обратилась 47-летняя дочка горожанина. Пропавший страдал эпилепсией.

Найти мужчину удалось лишь через шесть месяцев после инцидента. Тело несчастного было найдено в 100 метрах от здания медицинского учреждения. На тело наткнулся охранник морга. Теперь предстоит установить точную причину смерти мужчины.