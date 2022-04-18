В Уфе в аварии с поливомоечной машиной пострадал водитель

18 апреля глубокой ночью в Уфе на проспекте Октября произошла крупная авария с участием поливомоечной машины.

Фото №1 - В Уфе в аварии с поливомоечной машиной пострадал водитель

У дома №73 в салоне своего авто «Лада Гранта» оказался зажат 38-летний водитель. Мужчина столкнулся с поливомоечной машиной. На место инцидента оперативно прибыли спасатели.

Медики подготовили пострадавшего к деблокации. Спасателям удалось безопасно извлечь мужчину из машины. Его доставили в больницу. Причины инцидента устанавливаются, однако, по сообщениям очевидцев, перед столкновением «Лада» двигалась по дороге, петляя из стороны в сторону.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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