В Уфе 11-летний мальчик на электросамокате врезался в машину

Накануне, 17 апреля, в Уфе произошла авария с участием ребёнка. О случившемся сообщает пресс-служба ГИБДД.

В поселке Нагаево 11-летний мальчик на электросамокате двигался по бульвару Хасанова. Перед домом №29 он допустил столкновение с попутной «Мазда СХ-7».

Мальчик получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягкий тканей затылочной области. Ребёнок был госпитализирован. После оказания медицинской помощи его отпустили с родителями домой. В обстоятельствах ДТП разбираются.