Радий Хабиров о новых кадровых назначениях: «С первого дня начнем спрашивать»

Азат Бадранов назначен первым заместителем премьер-министра республики. Он будет курировать вопросы политического и общественного развития. Министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова назначена на должность заместителя премьер-министра региона. Вопросы сферы здравоохранения, труда и соцзащиты населения также будут под ее контролем. Покинул пост министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров. Он переведен на должность помощника Радия Хабирова. Исполняющим обязанности руководителя Минэкологии стал Нияз Фазылов. Также принято решение об объединении республиканских госкомитетов по туризму и по предпринимательству в одно министерство предпринимательства и туризма, которое возглавил бывший мэр Сибая Рустем Афзалов.