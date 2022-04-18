Радий Хабиров о новых кадровых назначениях: «С первого дня начнем спрашивать»

Радий Хабиров объявил о кадровых назначениях. Также глава Башкортостана на оперативном совещании заявил об объединении двух ведомств в одно министерство.
Азат Бадранов назначен первым заместителем премьер-министра республики. Он будет курировать вопросы политического и общественного развития. Министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова назначена на должность заместителя премьер-министра региона. Вопросы сферы здравоохранения, труда и соцзащиты населения также будут под ее контролем. Покинул пост министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров. Он переведен на должность помощника Радия Хабирова. Исполняющим обязанности руководителя Минэкологии стал Нияз Фазылов. Также принято решение об объединении республиканских госкомитетов по туризму и по предпринимательству в одно министерство предпринимательства и туризма, которое возглавил бывший мэр Сибая Рустем Афзалов.
Также на совещании объявили о подготовке правительством первого пакета мер поддержки экономики на 55 млрд рублей. При формировании господдержки учтены меры трех федеральных пакетов. Подробнее в эфире новостей на БСТ в 21:30.