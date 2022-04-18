В Башкирии врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП пассажиров микроавтобуса

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали несколько человек. Ведомство контролирует установление обстоятельств случившегося, а также проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности.

Водитель «Газель Next» перевозил пассажиров из Ишимбая в Уфу. По предварительным данным ГИБДД, в Аургазинском районе у автобуса лопнуло колесо. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Как сообщали в МЧС, в ДТП пострадали 12 человек. Из них трое госпитализированы в Толбазинскую ЦРБ.

Фото №1 - В Башкирии врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП пассажиров микроавтобуса

Трое пострадавших поступили в состоянии средней степени тяжести, один находится в данный момент в реанимации с переломами ребер и лопатки. Остальным пациентам оказали амбулаторную медицинскую помощь и отправили их домой. Двое пациентов отправлены в ГКБ №1 г. Стерлитамака.

Роберт Иштуков, главный врач Толбазинской центральной районной больницы
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