В Башкирии врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП пассажиров микроавтобуса

Водитель «Газель Next» перевозил пассажиров из Ишимбая в Уфу. По предварительным данным ГИБДД, в Аургазинском районе у автобуса лопнуло колесо. Машина съехала с дороги и опрокинулась в кювет. Как сообщали в МЧС, в ДТП пострадали 12 человек. Из них трое госпитализированы в Толбазинскую ЦРБ.