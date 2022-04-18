Проект из Башкирии победил в двух номинациях конкурса «Ты в игре»

Проект из Башкортостана победил сразу в двух номинациях во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Мероприятие проводится при поддержке Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Фестиваль «Малидак» из республики стал финалистом номинации «Масштаб», а также одним из двух победителей в партнерской номинации «НашСпортЗдесь». Авторы инициативы получат грант в размере 300 тысяч рублей. В августе 2022 года в рамках проекта планируется проведение фестиваля на 3000 участников из России и других стран.
В этом году на конкурс поступило более 4 тысяч заявок. Все проекты направлены на то, чтобы привлечь к 2030 году не менее 70% россиян к регулярным занятиям спортом.