В Башкирии авария на водохранилище оставила без матерей 10 детей

Жуткая авария произошла сегодня, 18 апреля, в Зианчуринском районе. В Ямашлинское водохранилище съехал ВАЗ-2114. В дорожно-транспортном происшествии погибли три женщины.

Как сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии, на место инцидента оперативно прибыли экстренные службы. Спасатели вытащили авто из воды, но, к сожалению, три пассажирки трагически скончались. 48-летняя водительница находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

По данным от ИА «Башинформ», у погибших остались 10 детей: у 53-летней пассажирки – пятеро, у 49-летней – трое, а у 36-летней – двое. У владелицы автомобиля также есть трое детей. Женщины работали в кафе, которое расположено недалеко от водохранилища. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.