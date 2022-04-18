В Башкирии осудили врача за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Башкортостане осудили врача ГБУЗ «Иглинская центральная районная больница» за дачу взятки. 37-летний медицинский работник пытался подкупить сотрудника ФСБ.
По данным Следственного комитета, в феврале этого года в отношении врача началась проверка по факту хищения денег. Врач, опасаясь уголовной ответственности, попытался договориться с сотрудником ФСБ и предложил в качестве взятки за прекращение проверки 50 тысяч рублей.
Сотрудник ФСБ доложил руководству о злоумышленнике. При передаче взятки, преступник был задержан с поличным. Подсудимый сознался в преступлении. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.