В Башкирии осудили врача за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Башкортостане осудили врача ГБУЗ «Иглинская центральная районная больница» за дачу взятки. 37-летний медицинский работник пытался подкупить сотрудника ФСБ.

Фото №1 - В Башкирии осудили врача за дачу взятки сотруднику ФСБ

По данным Следственного комитета, в феврале этого года в отношении врача началась проверка по факту хищения денег. Врач, опасаясь уголовной ответственности, попытался договориться с сотрудником ФСБ и предложил в качестве взятки за прекращение проверки 50 тысяч рублей.

Сотрудник ФСБ доложил руководству о злоумышленнике. При передаче взятки, преступник был задержан с поличным. Подсудимый сознался в преступлении. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей.

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