В Башкирии осудили врача за дачу взятки сотруднику ФСБ

По данным Следственного комитета, в феврале этого года в отношении врача началась проверка по факту хищения денег. Врач, опасаясь уголовной ответственности, попытался договориться с сотрудником ФСБ и предложил в качестве взятки за прекращение проверки 50 тысяч рублей.