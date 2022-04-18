Кадровые назначения и поддержка экономики: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров объявил о кадровых назначениях. Также глава Башкортостана на оперативном совещании заявил об объединении двух ведомств в одно министерство. Руководитель республики подчеркнул, что ни для кого не будет курса молодого бойца и к работе все приступают в этот же день. Также на совещании объявили о подготовке правительством первого пакета мер поддержки экономики на 55 млрд рублей.

Радий Хабиров начал оперативное совещание с решения по кадровому вопросу сразу по нескольким кандидатурам. В этот же день они приступили к работе. Азат Бадранов назначен первым заместителем премьер-министра республики. Он будет курировать вопросы политического и общественного развития. Министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова назначена на должность заместителя премьер-министра региона. Вопросы сферы здравоохранения, труда и соцзащиты населения также будут под ее контролем. Покинул пост министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров. Он переведен на должность помощника Радия Хабирова. Исполняющим обязанности руководителя Минэкологии стал Нияз Фазылов. Также принято решение об объединении республиканских госкомитетов по туризму и по предпринимательству в одно министерство предпринимательства и туризма, которое возглавил бывший мэр Сибая Рустем Афзалов.

Все указы я подписал, поэтому всех, кого мы объявили сегодня и представили, прошу соответственно приступить сразу к этой работе, курса молодого бойца, как вы знаете, у нас нет, и с первого дня, уже сегодня начнем спрашивать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Еще один большой вопрос совещания – первый пакет мер поддержки экономики в условиях санкций. В него вошли 143 предложения на общую сумму в 55 млрд рублей. При формировании господдержки учтены меры трех федеральных пакетов. Наибольший объем средств направят в жилищное строительство – около 30 млрд рублей. Поддержку получат экспортные предприятия Башкирии. В зависимости от ситуации антисанкционный пакет будут дополнять и расширять.

Ставим перед собой задачу открытия агентства кластерного развития, филиал в ПФО, основная цель – поддержать 6 создаваемых у нас кластеров. Сегодня наша задача – технологически развивать наши предприятия здесь, для участников нацпроекта «Производительность труда» мы предусматриваем субсидии на модернизацию и расширение производства. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Впечатляющий комплекс мер, по-другому и нельзя, наверное, в это время. Очень важно, чтобы об этом комплексе мер узнали потребители: предприниматели, предприятия. Это, наверное, вам через брифинги, понятно, что и Ситуационный центр сейчас должен перейти с вопросов коронавируса на решение этих проблем. Такая горячая линия для бизнеса должна начать работать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также обсудили вопросы развития аэропорта «Уфа» в условиях санкций. Несмотря на объективное снижение пассажиропотока в связи с международными ограничениями, он планирует оставаться одним из лидеров в России. Увеличится число ежедневных рейсов на российские курорты. До 10 ежедневных рейсов в аэропорты Сочи, Симферополя, Анапы, Минеральных Вод и Геленджика. Не менее 12 ежедневных рейсов в Москву, в Санкт-Петербург – четыре. Радий Хабиров объявил важные новости для промышленников. Минпромторг России поддержал создание в Башкортостане первого промышленного кластера – мебельного.

Действительно, мебельный кластер надо делать. В условиях того, что происходит вокруг нашей страны. Надо прямо доходить до деталей или самим налаживать внутрироссийские связи: фурнитура, ткани, металл какой-то, дерево, пластик, которого у нас, может быть, нет. Для этого мебельный кластер и есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров поручил держать на контроле ситуацию с сохранностью памятников истории и архитектуры. Башкортостан по их числу входит в десятку в России. Территорию сгоревшей усадьбы Бухартовских в Уфе не отдадут под застройку. Само здание восстановят.

Печально известный уже дом Бухартовских, надо его восстанавливать. Давайте вместе подумаем. Там, конечно, охраны нет, но как бы мне объяснить тем, кто занимается поджогами – там, по сути, был поджог, потому что точка возгорания в нескольких местах. Но мы должны сказать, что эту точку мы умрем, но никому не отдадим под застройку. Даже если они бомбу бросят и снесут это здание, все равно не получат. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан