Кадровые назначения и поддержка экономики: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров объявил о кадровых назначениях. Также глава Башкортостана на оперативном совещании заявил об объединении двух ведомств в одно министерство. Руководитель республики подчеркнул, что ни для кого не будет курса молодого бойца и к работе все приступают в этот же день. Также на совещании объявили о подготовке правительством первого пакета мер поддержки экономики на 55 млрд рублей.
Радий Хабиров начал оперативное совещание с решения по кадровому вопросу сразу по нескольким кандидатурам. В этот же день они приступили к работе. Азат Бадранов назначен первым заместителем премьер-министра республики. Он будет курировать вопросы политического и общественного развития. Министр финансов Башкортостана Лира Игтисамова назначена на должность заместителя премьер-министра региона. Вопросы сферы здравоохранения, труда и соцзащиты населения также будут под ее контролем. Покинул пост министра природопользования и экологии республики Урал Искандаров. Он переведен на должность помощника Радия Хабирова. Исполняющим обязанности руководителя Минэкологии стал Нияз Фазылов. Также принято решение об объединении республиканских госкомитетов по туризму и по предпринимательству в одно министерство предпринимательства и туризма, которое возглавил бывший мэр Сибая Рустем Афзалов.
Еще один большой вопрос совещания – первый пакет мер поддержки экономики в условиях санкций. В него вошли 143 предложения на общую сумму в 55 млрд рублей. При формировании господдержки учтены меры трех федеральных пакетов. Наибольший объем средств направят в жилищное строительство – около 30 млрд рублей. Поддержку получат экспортные предприятия Башкирии. В зависимости от ситуации антисанкционный пакет будут дополнять и расширять.
Также обсудили вопросы развития аэропорта «Уфа» в условиях санкций. Несмотря на объективное снижение пассажиропотока в связи с международными ограничениями, он планирует оставаться одним из лидеров в России. Увеличится число ежедневных рейсов на российские курорты. До 10 ежедневных рейсов в аэропорты Сочи, Симферополя, Анапы, Минеральных Вод и Геленджика. Не менее 12 ежедневных рейсов в Москву, в Санкт-Петербург – четыре. Радий Хабиров объявил важные новости для промышленников. Минпромторг России поддержал создание в Башкортостане первого промышленного кластера – мебельного.
Радий Хабиров поручил держать на контроле ситуацию с сохранностью памятников истории и архитектуры. Башкортостан по их числу входит в десятку в России. Территорию сгоревшей усадьбы Бухартовских в Уфе не отдадут под застройку. Само здание восстановят.
Радий Хабиров поручил своей администрации в течение недели проработать вопрос работы с государственными символами в школах, чтобы начать церемонии поднятия флага уже после майских праздников. В Минпросвещения России заявили, что обеспечат образовательные учреждения всем необходимым.