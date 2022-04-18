Предприниматель из Башкирии собрал фуру гумпомощи для жителей Донбасса

Завтра с парковки напротив Конгресс-холла «Торатау» отправится уже пятый по счету гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую народные республики. В Буздякском районе местный предприниматель собрал фуру гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от украинской агрессии. Учитывая, что в Буздяке не развита лесная промышленность, бизнесмен отгрузил 27 кубометров переработанной древесины.
Работа на пилораме местного бизнесмена Марса Хабибрахманова не утихает ни на минуту. Здесь он занимается изготовлением стройматериалов и переработкой древесины. Помимо основной деятельности, Марс Кабирович занимается еще и благотворительностью. Пилорама выделила целую фуру переработанной древесины на восстановление жилой и социальной инфраструктуры в ДНР и ЛНР
Стоит отметить, что Буздяк не из тех районов, где развита лесная промышленность, тем не менее местные бизнесмены стремятся помочь Донбассу. Район отправляет в качестве гуманитарного груза в ЛДНР книги, продукты, стальные изделия и теперь древесину.
В Донецкую и Луганскую народные республики ушли уже четыре гуманитарные колонны из Башкортостана, всего они доставили пострадавшим регионам 480 тонн гуманитарного груза. В основном это продукты питания, товары первой необходимости, одежда и медикаменты.
Сейчас собирается пятый гуманитарный рейс в Донбасс. Фуры из Башкортостана отправятся в Донецкую и Луганскую народные республики уже на следующей неделе.