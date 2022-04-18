Предприниматель из Башкирии собрал фуру гумпомощи для жителей Донбасса

Завтра с парковки напротив Конгресс-холла «Торатау» отправится уже пятый по счету гуманитарный конвой в Донецкую и Луганскую народные республики. В Буздякском районе местный предприниматель собрал фуру гуманитарной помощи для жителей Донбасса, пострадавших от украинской агрессии. Учитывая, что в Буздяке не развита лесная промышленность, бизнесмен отгрузил 27 кубометров переработанной древесины.

Работа на пилораме местного бизнесмена Марса Хабибрахманова не утихает ни на минуту. Здесь он занимается изготовлением стройматериалов и переработкой древесины. Помимо основной деятельности, Марс Кабирович занимается еще и благотворительностью. Пилорама выделила целую фуру переработанной древесины на восстановление жилой и социальной инфраструктуры в ДНР и ЛНР

Проявили инициативу от себя, от своей семьи. Дать полную фуру досок – 27 кубометров. Ввиду того, что происходит там, ввиду того, что они там живут тяжело. Если есть такая возможность. Марс Хабибрахманов, предприниматель

Стоит отметить, что Буздяк не из тех районов, где развита лесная промышленность, тем не менее местные бизнесмены стремятся помочь Донбассу. Район отправляет в качестве гуманитарного груза в ЛДНР книги, продукты, стальные изделия и теперь древесину.

Наши граждане, предприниматели никогда не отстраняются от этого, всегда будем помогать нашим собратьям, которые находятся там. Ильнур Игдиев, глава администрации Буздякского района

В Донецкую и Луганскую народные республики ушли уже четыре гуманитарные колонны из Башкортостана, всего они доставили пострадавшим регионам 480 тонн гуманитарного груза. В основном это продукты питания, товары первой необходимости, одежда и медикаменты.

Выражаем огромную благодарность и признательность за поддержку народа Донбасса главу Башкортостана Радия Хабирова и братский народ. Победа будет за нами!