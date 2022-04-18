ДТП с микроавтобусом в Башкирии: подробности происшествия

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 12 человек. Ведомство контролирует установление обстоятельств случившегося, а также проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности. Мы пообщались с одной из пострадавших в аварии.

Вместо лекций за партой – покой в реанимации. Оля ехала на автобусе в Уфу на учёбу. Теперь на уроках не появится, пока врачи не позволят. Попала в ДТП. Воспоминания об аварии остались обрывками.

Сейчас боли в области лопатки, плеча, вчера было тяжело делать глубокий вдох, но сегодня уже легче. Ольга Ерусланова, пострадавшая

У девушки переломы различной степени тяжести и сотрясение мозга. Её оставили в Толбазинской центральной районной больнице – пациентка не транспортабельна.

На заживление ребер требуется около двух месяцев. Полное восстановление индивидуально, может уйти от полугода до года. Артур Исангулов, врач-хирург первой категории Толбазинской центральной районной больницы

Кроме Ольги, было госпитализировано ещё двое, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Людей перевезли в Стерлитамак. Всего пострадало 12 человек. 9 отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства, у них выявлены лёгкие травмы.

Все пациенты обследованы, необходимая медпомощь была оказана. Двое пациентов отправлены в ГКБ №1 г. Стерлитамака. Роберт Иштуков, главный врач Толбазинской центральной районной больницы

У водителя медики выявили сотрясение, ушиб грудной клетки. Однако он отказался от госпитализации, его родственники забрали в Уфу.

По имеющимся данным, водитель ехал без путевого листа. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан