ДТП с микроавтобусом в Башкирии: подробности происшествия

Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 12 человек. Ведомство контролирует установление обстоятельств случившегося, а также проверит работу организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности. Мы пообщались с одной из пострадавших в аварии.
Вместо лекций за партой – покой в реанимации. Оля ехала на автобусе в Уфу на учёбу. Теперь на уроках не появится, пока врачи не позволят. Попала в ДТП. Воспоминания об аварии остались обрывками.
У девушки переломы различной степени тяжести и сотрясение мозга. Её оставили в Толбазинской центральной районной больнице – пациентка не транспортабельна.
Кроме Ольги, было госпитализировано ещё двое, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Людей перевезли в Стерлитамак. Всего пострадало 12 человек. 9 отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства, у них выявлены лёгкие травмы.
У водителя медики выявили сотрясение, ушиб грудной клетки. Однако он отказался от госпитализации, его родственники забрали в Уфу.
Предварительно, по одной из версий, ДТП произошло из-за лопнувшего колеса, после чего автобус врезался в электроопору, съехал в кювет и перевернулся. Конечная остановка для машины оказалась на штрафстоянке. «Газель» будет находиться здесь до окончания следствия. На месте остались обломки и упавший от столкновения столб, тормозного пути на дороге нет.