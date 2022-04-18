В Уфе затопило дорогу к двум садовым товариществам

Большая вода преградила путь к их домам. Жители двух садовых товариществ на территории Уфы вынуждены пересаживаться на лодки. Часть дороги, по которой можно добраться до СНТ Козарез и Альбатрос, оказалась под водой. А в садах постоянно живут люди. Как обстоят у них дела, интересовались сегодня сотрудники Управления гражданской защиты города.
Пока большая вода не грозит садовым товариществам Козарез и Альбатрос, но попасть на дачный участок привычным способом не получится. Примерно 600 метров дороги осталось под водой. Преодолеть это расстояние можно за пять минут, но если плавсредство с мотором. На одноместной резиновой лодке намного дольше, говорит житель садового товарищества Козарез Юрий Андреев.
На сегодняшний день это единственное место на территории города, которое оказалось подтопленным. Глубина порой достигает 2,3 м – это там, где должна проходить автомобильная дорога к садам.
В двух садовых товариществах постоянно проживают 8 человек. К приходу большой воды они готовятся заблаговременно, запасаются продуктами и вещами первой необходимости. Управление гражданской защиты города мониторит ситуацию и в случае ЧП приходит на помощь.
Пока наша съемочная группа работала в садах, из города вернулась супруга Юрия Андреева. Повезло, что у них в гостях сегодня были сотрудники Управления гражданской защиты. Обратно уже не пришлось работать вёслами.