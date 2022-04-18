В Уфе затопило дорогу к двум садовым товариществам

Большая вода преградила путь к их домам. Жители двух садовых товариществ на территории Уфы вынуждены пересаживаться на лодки. Часть дороги, по которой можно добраться до СНТ Козарез и Альбатрос, оказалась под водой. А в садах постоянно живут люди. Как обстоят у них дела, интересовались сегодня сотрудники Управления гражданской защиты города.

Пока большая вода не грозит садовым товариществам Козарез и Альбатрос, но попасть на дачный участок привычным способом не получится. Примерно 600 метров дороги осталось под водой. Преодолеть это расстояние можно за пять минут, но если плавсредство с мотором. На одноместной резиновой лодке намного дольше, говорит житель садового товарищества Козарез Юрий Андреев.

Из сада плыву, супругу встречаю, она пенсию получать поехала. Позвонила, сейчас на автобусе приедет. Юрий Андреев, житель СНТ Козарез

На сегодняшний день это единственное место на территории города, которое оказалось подтопленным. Глубина порой достигает 2,3 м – это там, где должна проходить автомобильная дорога к садам.

Ежегодно, как подымается вода, сотрудники нашего управления по Демскому району выходят сюда, выезжают, интересуются у жителей, как здоровье, как самочувствие. Есть ли какие-то вопросы, есть ли продукты питания, вода. Рафаэль Ахметов, начальник Управления гражданской защиты г. Уфы

В двух садовых товариществах постоянно проживают 8 человек. К приходу большой воды они готовятся заблаговременно, запасаются продуктами и вещами первой необходимости. Управление гражданской защиты города мониторит ситуацию и в случае ЧП приходит на помощь.

Постоянно звонят. Гражданская защита, приезжают, проверяют, так что у нас никаких проблем нет. Вот в прошлом году у меня подозрение на инсульт было, меня на моторке приехали, скорая помощь, все вывезли. Артур Каграманян, житель СНТ Альбатрос