В Уфу вернулись призеры первенства и чемпионата ПФО по мас-рестлингу

В состязании соперники перетягивают палку. Представители республики завоевали десять медалей различного достоинства, из которых одна золотая и две серебряные.

Среди юношей отличились Евгений Мызгин, Урал Туйгунов, Ильсаф Габдрахманов и не только.  У девушек успешно выступила Милена Булудян из Уфы. При подготовке к турниру  у спортсменки не было спарринг-партнера, она тренировалась с ребятами. Но именно благодаря этой работе ей удалось завоевать медаль соревнований, считает наставник башкирской команды.

Там было больше конкуренции, ребята занимались по пять-шесть лет. Этого достаточно, чтобы стать мастером спорта или кандидатом в мастера.  Я взяла три медали на соревновании.

Милена Булудян, призер первенства Приволжского федерального округа по мас-рестлингу
Фото №1 - В Уфу вернулись призеры первенства и чемпионата ПФО по мас-рестлингу

Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату страны, который пройдет в Казани. Летом в Республике Саха состоится чемпионат мира, где смогут выступить студенты-иностранцы башкирских вузов.

Очень хорошо выступил, я попробовал себя на полупрофессиональном уровне. Для меня это было новое. Какое-то открытие.

Урал Туйгунов, призер первенства Приволжского федерального округа по мас-рестлингу

Также мы недавно провели кубок Башкортостана среди студентов башкирских вузов. Те, кто показал хорошие результаты, стали претендентами в сборную республики по мас-рестлингу.

Раиль Бикмаев, председатель Федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан


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