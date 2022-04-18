В Уфу вернулись призеры первенства и чемпионата ПФО по мас-рестлингу

В состязании соперники перетягивают палку. Представители республики завоевали десять медалей различного достоинства, из которых одна золотая и две серебряные.

Среди юношей отличились Евгений Мызгин, Урал Туйгунов, Ильсаф Габдрахманов и не только. У девушек успешно выступила Милена Булудян из Уфы. При подготовке к турниру у спортсменки не было спарринг-партнера, она тренировалась с ребятами. Но именно благодаря этой работе ей удалось завоевать медаль соревнований, считает наставник башкирской команды.