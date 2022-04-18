В Уфу вернулись призеры первенства и чемпионата ПФО по мас-рестлингу

В
состязании соперники перетягивают палку. Представители республики завоевали
десять медалей различного достоинства, из которых одна золотая и две
серебряные.
Среди
юношей отличились Евгений Мызгин, Урал Туйгунов, Ильсаф Габдрахманов и не
только. У девушек успешно выступила
Милена Булудян из Уфы. При подготовке к турниру
у спортсменки не было спарринг-партнера, она тренировалась с ребятами.
Но именно благодаря этой работе ей удалось завоевать медаль соревнований,
считает наставник башкирской команды.
Там было больше
конкуренции, ребята занимались по пять-шесть лет. Этого достаточно, чтобы стать
мастером спорта или кандидатом в мастера.
Я взяла три медали на соревновании.Милена Булудян, призер первенства Приволжского федерального округа по мас-рестлингу
Сейчас
спортсмены готовятся к чемпионату страны, который пройдет в Казани. Летом в Республике
Саха состоится чемпионат мира, где смогут выступить студенты-иностранцы
башкирских вузов.
Очень хорошо
выступил, я попробовал себя на полупрофессиональном уровне. Для меня это было
новое. Какое-то открытие.Урал Туйгунов, призер первенства Приволжского федерального округа по мас-рестлингу
Также мы недавно провели кубок Башкортостана
среди студентов башкирских вузов. Те, кто показал хорошие результаты, стали
претендентами в сборную республики по мас-рестлингу.Раиль Бикмаев, председатель Федерации мас-рестлинга Республики Башкортостан