Республиканский профсоюз медработников наградил лучших врачей

Церемония прошла в инфекционной больнице, которая во время пандемии стала базой для изучения коронавируса и противодействия ему. Специалисты не только вели ежедневную работу по лечению пациентов, в том числе тяжелых, но и вели организационно-методическую деятельность.

Их консультации помогли открыть четыре новых госпиталя в Башкортостане: в Уфе, Стерлитамаке, Сибае и Туймазах. Кроме того, они обучали борьбе с коронавирусом молодых медиков.

Награждали героев, тех, кто действительно на сделал очень много не только для спасения конкретных пациентов, но в целом для победы над коронавирусом.

Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения России

Мы с профсоюзом работаем в очень тесном контакте,  это серьезная поддержка для наших медицинских работников, а также защита в трудовых правах. Профсоюзный комитет создан при больнице. В целом около 86% коллектива состоит в профсоюзе.

Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы

Медаль за вклад в борьбу с коронавирусом вручили замглавврачу Республиканской клинической инфекционной больницы Регине Галиевой. Она считает награду коллективной. Только общими усилиями удалось работать слаженно и эффективно, говорит медик.

Эта медаль не только для меня, но и для всего коллектива, потому что мы были первыми в этом филиале, где начиналось становление и подготовка к COVID-19. Мы работали и вели подготовку к строительству и организации госпиталей в Зубово и Стерлитамаке.

Регина Галиева, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы
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