Республиканский профсоюз медработников наградил лучших врачей

Эта медаль не только для меня, но и для всего коллектива, потому что мы были первыми в этом филиале, где начиналось становление и подготовка к COVID-19. Мы работали и вели подготовку к строительству и организации госпиталей в Зубово и Стерлитамаке.

Регина Галиева, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы