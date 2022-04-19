Республиканский профсоюз медработников наградил лучших врачей

Церемония
прошла в инфекционной больнице, которая во время пандемии стала базой для изучения
коронавируса и противодействия ему. Специалисты не только вели ежедневную
работу по лечению пациентов, в том числе тяжелых, но и вели
организационно-методическую деятельность.
Их консультации помогли открыть
четыре новых госпиталя в Башкортостане: в Уфе, Стерлитамаке, Сибае и Туймазах.
Кроме того, они обучали борьбе с коронавирусом молодых медиков.
Награждали героев, тех, кто действительно
на сделал очень много не только для спасения конкретных пациентов, но в целом
для победы над коронавирусом.Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения России
Мы с профсоюзом работаем в очень
тесном контакте, это серьезная поддержка
для наших медицинских работников, а также защита в трудовых правах. Профсоюзный
комитет создан при больнице. В целом около 86% коллектива состоит в профсоюзе.Азат Мухаметзянов, главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы
Медаль за
вклад в борьбу с коронавирусом вручили замглавврачу Республиканской клинической
инфекционной больницы Регине Галиевой. Она считает награду коллективной. Только
общими усилиями удалось работать слаженно и эффективно, говорит медик.
Эта медаль не только для меня, но и
для всего коллектива, потому что мы были первыми в этом филиале, где начиналось
становление и подготовка к COVID-19. Мы работали и вели подготовку к строительству и организации госпиталей
в Зубово и Стерлитамаке.Регина Галиева, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы