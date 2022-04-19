В Уфе суд вынес приговор двоим арбитражным управляющим
В Уфе суд вынес приговор двоим арбитражным управляющим. Их признали виновными по 4 статьям УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Как установлено следствием, один из подсудимых, будучи конкурсным управляющим ООО «Специализированное строительно-монтажное управление – 6», выявил факты совершения его директором сделок о перечислении денежных средств на свои личные счета и на счета иных лиц, в связи с чем, обратился в арбитражный суд республики с заявлением о признании указанных сделок недействительными и о наложении ареста на имущество директора. После этого, при встрече с директором потребовал от него 1 млн рублей, пригрозив, в противном случае, привлечь его к субсидиарной ответственности, инициировать проверки правоохранительными органами и оспорить иные совершенные им сделки. Директор, опасаясь негативных последствий, согласился передать требуемую сумму.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Подсудимый привлек своего коллегу в качестве посредника, который заключил договор с директором на оказание юридических услуг. Соучастник был задержан при получении денег.
Кроме того, посредник сфальсифицировал приказ о приеме на работу в ГУП РБ «Управление административными зданиями», на основании чего получил служебное жилье, а в последующем обратился в суд с требованием о признании за ним права собственности на указанную квартиру, предоставив в качестве доказательства подложный документ о трудоустройстве, однако, в удовлетворении иска было отказано.
пресс-служба СУ СКР по РБ
Свою вину подсудимые не признали. Одного приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его сообщника - к 5 годам 2 месяцам. Также они должны заплатить штраф по 2 млн рублей каждый.