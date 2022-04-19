В Уфе суд вынес приговор двоим арбитражным управляющим

Как установлено следствием, один из подсудимых, будучи конкурсным управляющим ООО «Специализированное строительно-монтажное управление – 6», выявил факты совершения его директором сделок о перечислении денежных средств на свои личные счета и на счета иных лиц, в связи с чем, обратился в арбитражный суд республики с заявлением о признании указанных сделок недействительными и о наложении ареста на имущество директора. После этого, при встрече с директором потребовал от него 1 млн рублей, пригрозив, в противном случае, привлечь его к субсидиарной ответственности, инициировать проверки правоохранительными органами и оспорить иные совершенные им сделки. Директор, опасаясь негативных последствий, согласился передать требуемую сумму.

пресс-служба СУ СКР по РБ