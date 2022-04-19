Житель Башкирии расчленил приятеля и сжег останки тела

45-летний житель Башкирии расправился со своим приятелем и забрал 500 тысяч рублей. Об этом сообщает издание КП-Югра.

Вопиющий случай произошел в Сургуте. Житель Башкирии распивал со своим приятелем спиртные напитки, и в ходе застолья между ними произошел конфликт из-за долга. Первый схватился нож и ударил своего оппонента в грудь. Несчастный скончался на месте трагедии.

Мужчина расчленил труп своего приятеля и сжег его в печи. Перед этим он достал телефон несчастного и перевел себе полмиллиона рублей с его банковского счета. Спустя месяц убийцу задержали в Уфе.