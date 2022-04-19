В Башкирии мошенники обманули девушку, которая хотела сняться в клипе Егора Крида

20-летняя жительница Стерлитамака оказалась жертвой опасных мошенников. Подробности случившегося рассказал портал Mash Batash.

Девушка много лет хотела сняться в клипе популярного певца Егора Крида и стать моделью. В один день в социальных сетях горожанке написал якобы менеджер артиста, который выступил с деловым предложением. Он попросил девушку заплатить 55 тысяч рублей и пообещал участие в новом музыкальном клипе. После этого состоялось странное собеседование: девушку попросили раздеться, чтобы показать, что на ней нет шрамов.

Осознав, что происходит странное, девушка удалила страницу в социальных сетях, но «менеджер» начал преследовать несчастную: писал на почту, звонил, угрожал тем, что выложит ню-фотографии девушки, если та не пришлёт ему деньги. Шантажировал злоумышленник девушку два года. После чего он даже разослал информацию о минировании в школы города от имени девушки.