В Уфе прошло открытое первенство по спортивным танцам и чемпионат по танцам на колясках

В Уфе прошло открытое первенство республики по спортивным танцам и чемпионат по танцам на колясках. Соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.
Даниил Левченко занимается танцами на колясках меньше года, но на республиканском уровне уже имеет успехи. Спортсмен получил третий взрослый разряд. Кроме танцев он также занимается следж-хоккеем. На минувшем чемпионате ему удалось одержать победу в категории «Соло».
Победители в категории «Пары» Елена Замыслова и Юрий Вишневский представляют разные города. Она из Перми, а он из Набережных Челнов. Несмотря на это, им удалось стать вице-чемпионами мира, многократными призерами Кубка мира и чемпионата страны.
В этом году собралось рекордное количество участников. Около 100 спортсменов в танцах на колясках, а в спортивных танцах в общей сложности около тысячи танцоров из 22 регионов страны.
29 мая пройдет первенство Уфы по спортивным танцам. Соревнования также пройдут в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой и обещают быть не менее масштабными.