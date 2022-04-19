В Уфе прошло открытое первенство по спортивным танцам и чемпионат по танцам на колясках

В Уфе прошло открытое первенство республики по спортивным танцам и чемпионат по танцам на колясках. Соревнования прошли в центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Даниил Левченко занимается танцами на колясках меньше года, но на республиканском уровне уже имеет успехи. Спортсмен получил третий взрослый разряд. Кроме танцев он также занимается следж-хоккеем. На минувшем чемпионате ему удалось одержать победу в категории «Соло».

Первый день я смотрел, как соперники танцевали. Второй день я уже знал, как они танцуют, собрался с силами и получил первое место.

Даниил Левченко, победитель чемпионата Башкортостана по танцам на колясках
Фото №1 - В Уфе прошло открытое первенство по спортивным танцам и чемпионат по танцам на колясках

Победители в категории «Пары» Елена Замыслова и Юрий Вишневский представляют разные города. Она из Перми, а он из Набережных Челнов. Несмотря на это, им удалось стать вице-чемпионами мира, многократными призерами Кубка мира и чемпионата страны.

Мы встретились на сборах национальной команды. Я сказал, что хотел бы встать в пару. Лена услышала об этом, тоже об этом думала. Оказались в одном месте в нужное время.

Елена Замыслова и Юрий Вишневский, победители чемпионата Башкортостана по танцам на колясках

В этом году собралось рекордное количество участников. Около 100 спортсменов в танцах на колясках, а в спортивных танцах в общей сложности около тысячи танцоров из 22 регионов страны.

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В связи с тем, что пандемия немножко отступила, наши спортсмены, которые тренировались в своих залах, выходят показать свое мастерство, свой профессионализм на ту судейскую коллегию, которая официально приглашена для оценки наших спортсменов.

Светлана Басюк, президент Федерации танцевального спорта Республики Башкортостан

29 мая пройдет первенство Уфы по спортивным танцам. Соревнования также пройдут в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой и обещают быть не менее масштабными.

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