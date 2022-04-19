В Уфе прошло открытое первенство по спортивным танцам и чемпионат по танцам на колясках

Мы встретились на сборах национальной команды. Я сказал, что хотел бы встать в пару. Лена услышала об этом, тоже об этом думала. Оказались в одном месте в нужное время.

Елена Замыслова и Юрий Вишневский, победители чемпионата Башкортостана по танцам на колясках