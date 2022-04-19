МЧС Башкирии сообщает о подтоплении пяти участков дорог

По последним данным, в Башкирии подтоплено пять участков дорог. Такая ситуация зафиксирована в садоводческих товариществах «Козарез» и «Альбатрос» в Демском районе Уфы. Также затопило дорогу, которая ведёт к Пятилетке Иглинского района.