Из Уфы в Донбасс отправилась очередная колонна с гуманитарной помощью

Жители Башкортостана собрали и отправили пятый в этом году гуманитарный конвой в Донбасс. Кроме продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, фуры везут питьевую воду и стройматериалы. Общий вес груза – более 130 тонн. Старт колонне из Уфы дал Радий Хабиров.

К башкирским фурам на Донбассе уже давно привыкли и узнают гуманитарный конвой издалека. Главное отличие наших грузовиков от множества других, которые еженедельно приезжают в Донецк и Луганск, – портрет героя России, командира 112 Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.

Вячеслав Асеев – один из самых опытных дальнобойщиков республики. За рулем фуры уже 51 год. Это его третий рейс в ДНР. Опасность есть, говорит водитель. Но груз ответственности выше. Да и благодаря организации гумконвоя, по опыту прошлых поездок, уверен в успешной поездке.

До границы нас сопровождают. После границы ДНРовцы встречают, сопровождают. Быстро разгружают фуры, снова до границы нас провожают. Вячеслав Асеев, дальнобойщик

На этот раз фуры доставят в ЛНР и ДНР более 130 тонн гуманитарной помощи. Всего же с начала года отвезли более 500 тонн продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.

Мы с 2015 года возим гуманитарную помощь в ЛНР, село Петровское, где похоронен генерал Шаймуратов. На этот раз они попросили воду, мы везем питьевую воду в ЛНР и ДНР. Тимерьян Ражапов, председатель Башкирского союза ветеранов боевых действий

С водой в Донбассе, действительно, проблема. Коммуникации разбиты артобстрелами ВСУ и нацбатальонов. Помощь от Башкирии – 40 тонн питьевой воды из источника Кургазак.

В 2015 году, когда я впервые туда поехал на передовую, я привез всего две тонны воды. Эту воду солдаты запомнили, полюбили. Они ее ждут. Рустам Хуснуллин, преподаватель филиала дуванского многопрофильного колледжа /с. Малояз/

Проводить очередной гумконвой прибыл Глава Башкортсотана Радий Хабиров. В первую очередь руководитель республики обратился к водителям, пожелал им счастливого пути и поблагодарил жителей региона, которые помогали собирать помощь Донбассу.

Мы давно уже протянули руку помощи жителям Донбасса, мы не остановимся. Это пятый конвой, будут и другие. У нас есть возможность. Я благодарю бизнес, который нам помогает, спасибо жителям, которые приносят кто банку масла, кто крупу, кто чистящие средства. Несут что есть, наш народ объединяется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Три из семи фур везут стройматериалы общим весом более 63 тонн. До границы с Донбассом гумконвой будут сопровождать сотрудники республиканской ГИБДД и Госкомитета по ЧС. В пункт назначения фуры прибудут в четверг.