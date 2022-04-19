Из Уфы в Донбасс отправилась очередная колонна с гуманитарной помощью

Жители Башкортостана собрали и отправили пятый в этом году гуманитарный конвой в Донбасс. Кроме продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости, фуры везут питьевую воду и стройматериалы. Общий вес груза – более 130 тонн. Старт колонне из Уфы дал Радий Хабиров.
К башкирским фурам на Донбассе уже давно привыкли и узнают гуманитарный конвой издалека. Главное отличие наших грузовиков от множества других, которые еженедельно приезжают в Донецк и Луганск, – портрет героя России, командира 112 Башкавдивизии Минигали Шаймуратова.
Вячеслав Асеев – один из самых опытных дальнобойщиков республики. За рулем фуры уже 51 год. Это его третий рейс в ДНР. Опасность есть, говорит водитель. Но груз ответственности выше. Да и благодаря организации гумконвоя, по опыту прошлых поездок, уверен в успешной поездке.
На этот раз фуры доставят в ЛНР и ДНР более 130 тонн гуманитарной помощи. Всего же с начала года отвезли более 500 тонн продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости.
С водой в Донбассе, действительно, проблема. Коммуникации разбиты артобстрелами ВСУ и нацбатальонов. Помощь от Башкирии – 40 тонн питьевой воды из источника Кургазак.
Проводить очередной гумконвой прибыл Глава Башкортсотана Радий Хабиров. В первую очередь руководитель республики обратился к водителям, пожелал им счастливого пути и поблагодарил жителей региона, которые помогали собирать помощь Донбассу.
Три из семи фур везут стройматериалы общим весом более 63 тонн. До границы с Донбассом гумконвой будут сопровождать сотрудники республиканской ГИБДД и Госкомитета по ЧС. В пункт назначения фуры прибудут в четверг.