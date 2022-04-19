Уфимский компрессорный завод готовится нарастить объемы производства

Еще одно башкирское предприятие постепенно локализует производство в России. Уфимский компрессорный завод – один из лидеров в стране по изготовлению азотных и метановых станций. Предприятие дважды получало господдержку. Несмотря на санкции, на заводе готовятся нарастить объемы производства. На очереди – новые разработки.

Подобные компрессорные установки можно увидеть на любой газозаправочной станции. Ее главная задача – очистить и осушить поступающий по трубе газ, который затем сжимается в 250 раз, а после этого закачивается в баллоны. На уфимском предприятии производят две основные разновидности компрессоров: азотные, которые больше используются в нефтедобывающей сфере; метановые, которые приходят на смену менее безопасным пропановым заправкам.

В среднем за год на заводе выпускают около 50 готовых установок. Пока большая часть компрессоров азотные. Доля метановых не такая большая, но на предприятии наращивают объемы производства. В перспективе намерены увеличить их количество в соотношении 50 на 50.

Сердце станции – компрессор, благодаря которому происходит сжатие газа. Этот образец полностью отечественный, который выполняет свои функции не хуже импортных аналогов, говорят на производстве.

Станция включает два блока кислородных, общая производительность – два тысячи литров. На сегодняшний день такой производительности никто не может обеспечить. Вадим Даминов, директор Уфимского компрессорного завода

За последние два года предприятие дважды получало господдержку. В первый раз с началом пандемии в 2020-м. После обострение эпидемиологической обстановки в 2021-м региональное правительство выделило средства на разработку кислородной станции для инфекционных госпиталей. В собственном конструкторском бюро специалисты разработали проект установки, производство которой намерены завершить в ближайшее время.

Станция включает два блока кислородных, общая производительность – два тысячи литров. На сегодняшний день такой производительности никто не может обеспечить. Виталий Мохов, инженер-конструктор Уфимского компрессорного завода