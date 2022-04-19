В Башкирии приставы ищут известную тиктокершу, которая бросила детей

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данной гражданки просьба сообщить в УФССП России по РБ по телефонам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

пресс-служба ФССП РБ