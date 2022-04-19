В Башкирии приставы ищут известную тиктокершу, которая бросила детей

Судебные приставы Башкирии объявили в розыск 27-летнюю Дину З. Девушка активно развивает страницу в приложении ТikTok, но совершенно не участвует в жизни трёх маленьких детей.

Фото №1 - В Башкирии приставы ищут известную тиктокершу, которая бросила детей

Как сообщает пресс-служба ведомства, у Дины две дочки и сын. Воспитанием детей полностью занимается отец. Мама же не помогает малышам даже финансово. Известно, что задолженность женщины перед детьми достигла 1 млн рублей.

При этом Дина, предположительно, активно снимает видео в ТikTok. На одном из них она гладит живот, намекая, что ждёт ещё одного малыша. Скорее всего, девушка находится в Москве у сожителя.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении данной гражданки просьба сообщить в УФССП России по РБ по телефонам: 8 (961) 357-46-56, 8 (347) 273-56-40. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных», судебные приставы-исполнители, в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов, вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника.

пресс-служба ФССП РБ 
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