В Башкирии приставы ищут известную тиктокершу, которая бросила детей

Судебные приставы Башкирии объявили в розыск 27-летнюю Дину З. Девушка активно развивает страницу в приложении ТikTok, но совершенно не участвует в жизни трёх маленьких детей.
Как сообщает пресс-служба ведомства, у Дины две дочки и сын. Воспитанием детей полностью занимается отец. Мама же не помогает малышам даже финансово. Известно, что задолженность женщины перед детьми достигла 1 млн рублей.
При этом Дина, предположительно, активно снимает видео в ТikTok. На одном из них она гладит живот, намекая, что ждёт ещё одного малыша. Скорее всего, девушка находится в Москве у сожителя.