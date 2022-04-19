В Башкирии в горящей траве нашли труп пенсионера

Жуткий инцидент произошёл сегодня, 19 апреля, в поселке Миндяк Учалинского района. На улице Партизанской в огне погиб пенсионер.

Как сообщает Госкомитет по ЧС, житель села решил сжечь сухую траву на территории личного участка. Пламя начало распространяться слишком быстро. Возгорание заметила жена пенсионера, которая бросилась к нему на помощь.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые обнаружили активное горение травы. К сожалению, на земле в бездыханном состоянии был найден 62-летний мужчина. Причину смерти предстоит установить. Также эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.