В Башкирии в горящей траве нашли труп пенсионера

Жуткий инцидент произошёл сегодня, 19 апреля, в поселке Миндяк Учалинского района. На улице Партизанской в огне погиб пенсионер.

Фото №1 - В Башкирии в горящей траве нашли труп пенсионера

Как сообщает Госкомитет по ЧС, житель села решил сжечь сухую траву на территории личного участка. Пламя начало распространяться слишком быстро. Возгорание заметила жена пенсионера, которая бросилась к нему на помощь.

На место происшествия прибыли экстренные службы, которые обнаружили активное горение травы. К сожалению, на земле в бездыханном состоянии был найден 62-летний мужчина. Причину смерти предстоит установить. Также эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Фото: МЧС по РБ. 

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