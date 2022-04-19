В Башкирии осудили бывшего чиновника за махинации с земельными участками

В Башкирии суд оставил в силе приговор бывшему чиновнику. По информации регионального следственного комитета, экс-начальник комитета по управлению собственностью Иглинского района Минземимущества Башкортостана Виталий Карпов получил реальный срок за махинации с земельными участками.

В ходе расследования выяснилось, что чиновник в 2017 году, будучи председателем комитета заключил договор аренды с компанией «ГЛАВСПЕЦСТРОЙ» с незаконной возможностью передачи прав.

Чуть позже чиновник дал разрешение компании на то, чтобы они уступили землю физическим лицам. Результатом махинаций стало фактическое выбывание 25 участков, общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей.

Это не единственная махинация бывшего чиновника. Виталий Карпов незаконно и без проведения торгов предоставил дачному товариществу «Сосновый бор» в безвозмездное пользование участок в 50 гектаров в Акбердинском сельсовете на общую стоимость более 15 миллионов рублей.

Третий эпизод произошел в 2018 году, когда Виталий карпов незаконно продал арендованный участок предпринимателю, который тот и арендовал в то время. Участок в 9,6 гектара предприниматель купил за 218 тысяч рублей.