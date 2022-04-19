В Уфе вынесли приговор инструктору автошколы за посредничество во взятках

В Уфе на посредничестве во взяточничестве попался инструктор автошколы, который помогал жителям получить водительское удостоверение без сдачи экзамена. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, с 2018 по 2020 год инструктор автошколы передал начальнику межрайонного РЭО ГИБДД три взятки по 28 тысяч рублей.

Следком уточняет, что инструктор автошколы и сотрудник ГИБДД были хорошими знакомыми. Следствие установило, что инструктор от учеников получал по 30 тысяч рублей, 28 тысяч передавал инспектору, а 2 тысячи оставлял для себя.