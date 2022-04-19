Роспотребнадзор предлагает заменить иностранные продукты в школьном питании

В Роспотребнадзоре предложили заменить импортные продукты для школьного питания на продукты отечественного производства. Такое предложение внесла начальник отдела организации санитарного надзора по гигиене детей и подростков Галина Яновская.

По мнению ведомства, отечественные продукты питания намного экологичнее заграничных, хоть и не отличаются большим разнообразием, которого давно добивались для российских школьников.

Галина Яновская конечно настаивает именно на разнообразии: в меню для детей и подростков должны быть овощи, мясо, фрукты в обязательном порядке, однако предпочтительнее закупать такие продукты у российских производителей. К тому же, это должно существенно удешевить питание в учебных заведениях.