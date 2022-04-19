Российские школьники будут изучать историю с первого класса

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что преподавании истории в российских школах начнется с первого класса. Ранее школьники начинали изучать историю после выпуска из начальной школы.

По словам главы министерства, данная мера необходима в целях сохранения исторической памяти и достоверных фактов. Благодаря этому дети уже с первого класса будет изучать и принимать историю такой, какая она есть.