В Уфе показали производство геокомпозитных материалов

Кризис на пользу. Уфимский производитель геокомпозитных материалов готовится увеличить объем выпускаемой продукции. Благодаря поддержке регионального фонда развития промышленности предприятие приобрело новое оборудование. Заказов стало гораздо больше. К слову, производимые на заводе мембраны намерены использовать при рекультивации крупнейших республиканских свалок.

Огромная установка, словно ткацкий станок, скрепляет между собой полипропиленовые нити и геотекстильный материал. Полученный на выходе гибкий дренажный композит – универсальная основа, которую потом заложат под землю, где она выполняет роль каркаса и фильтра, пропуская через себя влагу.

Данный материал представляет из себя полимерную ромбовидную сетку, скрепленную с двух сторон геотекстилем, также мы можем производить сердечник, который представляет из себя три направляющие. Отличие двухосной от трехосной сетки в том, что третья направляющая нить предназначена для отвода фильтрата непосредственно в резервуар или емкость для сбора. Елена Глухова, начальник тендерного отдела предприятия

Инновационный для российского рынка материал широко востребован в нефтеперерабатывающей промышленности и дорожном строительстве. Геокомпозит башкирского производителя, к слову, применяли на территории космодрома «Восточный». Кроме того, его активно используют в сельском хозяйстве, например, при организации навозных хранилищ. Особенно востребован материал при рекультивации мусорных полигонов.

В среднем за сутки одна линия производит около 10 тысяч квадратных метров композитного материала. Для понимания, этого вполне достаточно, чтобы перекрыть самое крупное футбольное поле. После того, как предприятие введет в эксплуатацию дополнительное оборудование, объемы увеличатся вдвое.

Часть средств на приобретение второго производственного конвейера выделило республиканское правительство по линии фонда развития промышленности. Кроме того, уже есть ряд заказов по реализации экологических программ. Геокомпозит будут применять при рекультивации свалки в Баймаке, а также еще пяти республиканских полигонов.

Большая поддержка государства, которое внедряет вот эти все проекты, и нам приходится больше работать, эти материалы очень востребованы. Год назад, когда мы запустились, мы сразу поняли, что наших мощностей не хватает, и обратились в Минпром, чтобы они помогли нам осуществить закуп следующего оборудования. К началу мая, после праздников, мы планируем его запустить. Рустем Миргазямов, коммерческий директор предприятия