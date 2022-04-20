В Башкирии всё ещё затоплены пять дорожных участков

Подтоплены подходы к пешеходному мосту, ведущие к Пятилетке Иглинского района. Также затоплены межпоселковая автодорога — переезд через реки Богряшка и Бзяк, ведущая к Исмакаево Белорецкого района и дорога, ведущая к двум отдельно стоящим домам в Глуховке Иглинского района.