В Башкирии всё ещё затоплены пять дорожных участков

МЧС по Башкирии следит за ситуацией с половодьем в регионе. По последним данным, затопленными остаются пять дорожных участков.

Фото №1 - В Башкирии всё ещё затоплены пять дорожных участков

Известно, что подтоплена дорога, которая ведёт к садоводческим некоммерческим товариществам «Козарез» и «Альбатрос» в Дёмском районе Уфы. Жителей, которые остались «взаперти» навещают сотрудники экстренных служб.

Подтоплены подходы к пешеходному мосту, ведущие к Пятилетке Иглинского района. Также затоплены межпоселковая автодорога — переезд через реки Богряшка и Бзяк, ведущая к Исмакаево Белорецкого района и дорога, ведущая к двум отдельно стоящим домам в Глуховке Иглинского района.

Фото: МЧС по РБ. 

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