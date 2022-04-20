В Башкирии насмерть разбился молодой водитель без прав

Накануне, 19 апреля, в Абзелиловском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 4 км автодороги Магнитогорск-Аэропорт.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, на трассе у села Красная Башкирия столкнулись ВАЗ-2113 и «Лада Веста», которые двигались во встречном направлении. Первый отечественный автомобиль лишился колеса и вылетел на «Дэу Нексию».
В аварии от полученных травм скончался 25-летний водитель ВАЗа. Известно, что у молодого человека не было водительских прав. Также помощь врачей потребовалась 44-летнему водителю «Весты». Обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: ГИБДД РБ.