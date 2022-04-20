В Башкирии нашли мёртвым сотрудника ГИБДД, его жену и животных

В Кумертау произошла жуткая трагедия. В собственной квартире был найден мёртвым 33-летний сотрудник ГИБДД. Об этом сообщает городской новостной портал.
В квартире также было найдено тело 30-летней супруги инспектора и их животных. По предварительной информации, сотрудник ГИБДД должен был выйти на работу 19 апреля. В отделе он не появился, на звонки не отвечал, поэтому коллеги приняли решение вскрыть квартиру.
В обстоятельствах случившегося разбирается следственно-оперативная группа. В отделе МВД проводится служебная проверка. Возможно, причиной смерти семьи стала неисправность газового оборудования. На месте работают и сотрудники газовой службы.
Фото: vk.com/aris24