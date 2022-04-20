Волейболистки «Уфимочки-УГНТУ» провели мастер-класс для школьников в Бижбуляке

Волейболисты Башкортостана продолжают турне по республике под названием «Мы – Башкортостан». До этого представители «Уфимочки», «Беркутов Урала и «Тархана» побывали уже в семи городах и населённых пунктах.

На этот раз команда «Уфимочка-УГНТУ» провела акцию в Бижбуляке. Волейболистки и тренеры разнообразили тренировку необычными упражнениями: провели игру с двумя мячами, без инвентаря и сыграли в волейбольный теннис. Мероприятие прошло в рамках отраслевого года волейбола. Следующая акция будет проведена в Красноусольске.

Нас очень хорошо приняли, девчонки на мастер-классе себя хорошо показали, были очень старательные, выполняли всё хорошо, а мы им подсказывали, где могли.

Арина Пайрамова, игрок ВК «Уфимочка-УГНТУ»
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