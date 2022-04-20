В Башкирии продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Фото №1 - В Башкирии продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

Так, в Башкирии продолжает снижаться количество суточных заболевших коронавирусом. Было зарегистрировано 211 зараженных за сутки (284 174), выздоровели – 550 (277 611), скончались – 2 (5586). Госпитализировано было 53 человека с коронавирусом.

В России за сутки коронавирус выявили у 9195 человек (18 101 986), выздоровели – 16 200 (17 423 428), скончались – 223 (374 171). Госпитализировано было 3017 заболевших.

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