В Башкирии продолжает снижаться количество заболевших COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

Так, в Башкирии продолжает снижаться количество суточных заболевших коронавирусом. Было зарегистрировано 211 зараженных за сутки (284 174), выздоровели – 550 (277 611), скончались – 2 (5586). Госпитализировано было 53 человека с коронавирусом.