Житель Башкирии 31 раз ударил ножом собутыльника

В Белорецком районе перед судом предстал 27-летний местный житель. Его обвинили в жестоком убийстве.

Фото №1 - Житель Башкирии 31 раз ударил ножом собутыльника

По версии следствия, мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков. Застолье быстро перетекло в ссору. Во время спора обвиняемый несколько раз ударил оппонента по лицу, а после схватил нож и нанес около 31 удара ножом по его телу. Несчастный умер от обильной кровопотери. После мужчина и его отец перетащили тело убитого на заброшенный участок.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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