Житель Башкирии 31 раз ударил ножом собутыльника

По версии следствия, мужчины проводили вечер за распитием спиртных напитков. Застолье быстро перетекло в ссору. Во время спора обвиняемый несколько раз ударил оппонента по лицу, а после схватил нож и нанес около 31 удара ножом по его телу. Несчастный умер от обильной кровопотери. После мужчина и его отец перетащили тело убитого на заброшенный участок.