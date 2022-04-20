В Башкирии мошенник обманул доверчивых граждан на 1,1 млн рублей

Подсудимый вину в совершении преступлений полностью признал, частично возместил причиненный ущерб, ранее неоднократно судим. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев и 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него материальный и моральный вред в размере более 550 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

пресс-служба прокуратуры РБ