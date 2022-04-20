В Башкирии мошенник обманул доверчивых граждан на 1,1 млн рублей

Перед судом предстал житель Дюртюлинского района, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Также мужчину обвинили в разбое.

Фото №1 - В Башкирии мошенник обманул доверчивых граждан на 1,1 млн рублей

По версии следствия, с сентября 2018 по август 2020 мужчина за небольшую плату пообещал девяти жителями республики помощь в трудоустройстве на высокооплачиваемую работу вахтовым методом. Также горожанин пообещал местному предпринимателю помощь в получении лицензии на розничную торговлю спиртосодержащей продукции. В общем он получил более 1,1 млн рублей, которые, конечно, потратил на личные нужды, но обещания свои не сдержал.

А в 2020 году этот же мужчина, вооружившись наручниками и сигнальным пистолетом, украл две машины. Сумма ущерба составила 380 тысяч рублей.

Подсудимый вину в совершении преступлений полностью признал, частично возместил причиненный ущерб, ранее неоднократно судим. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев и 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с него материальный и моральный вред в размере более 550 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

пресс-служба прокуратуры РБ 
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