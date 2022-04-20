В Башкирии мошенник обманул доверчивых граждан на 1,1 млн рублей

Перед судом предстал житель Дюртюлинского района, которого обвиняют в крупном мошенничестве. Также мужчину обвинили в разбое.
По версии следствия, с сентября 2018 по август 2020 мужчина за небольшую плату пообещал девяти жителями республики помощь в трудоустройстве на высокооплачиваемую работу вахтовым методом. Также горожанин пообещал местному предпринимателю помощь в получении лицензии на розничную торговлю спиртосодержащей продукции. В общем он получил более 1,1 млн рублей, которые, конечно, потратил на личные нужды, но обещания свои не сдержал.
А в 2020 году этот же мужчина, вооружившись наручниками и сигнальным пистолетом, украл две машины. Сумма ущерба составила 380 тысяч рублей.