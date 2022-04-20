В Уфе стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с ПОДА

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе начался чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В столицу Башкортостана приехали более 250 сильнейших спортсменов из 40 субъектов России, а также пловцы из ДНР и Беларуси. Участвуют в соревнованиях и паралимпийские чемпионы.

Спустя почти восемь месяцев после успешной Паралимпиады 21-летняя Аделина Разетдинова готова к новым успехам. Сегодня спортсменка попробовала себя в дисциплине 50 метров вольным стилем. Но это была, скорее, разминка. Основная дистанция Аделины – сто метров брассом. В аналогичном заплыве Разетдинова завоевала бронзу Паралимпийских игр в Токио. Также Аделина на чемпионате России проплывёт несколько личных дистанций и эстафету в составе сборной Башкортостана.

Это начало соревнований. Открытие. Это даёт ощущение почувствовать в какой ты форме. Сейчас только первый день соревнований. Почувствовала лёгкость, на удивление очень легко прошло, не заметила, как доплыла.

Аделина Разетдинова, бронзовый призёр Паралимпийских игр

Хочет всех удивить на стартах в Уфе 21-летняя Зоя Щурова. На Паралимпиаде до медалей ей не хватило совсем немного, зато в послужном списке спортсменки – серебро Кубка мира в Берлине и несколько чемпионств на российских турнирах. В столице Башкортостана Зоя планирует улучшить свои результаты по всем дисциплинам.

Я во всех заплывах буду участвовать, я на самом деле ставлю большие ставки на 50 спину, а так всё хочу попытаться проплыть максимально.

Зоя Щурова, серебряный призёр Кубка мира по плаванию спорта лиц с ПОДА

В рамках чемпионата России пройдут и открытые всероссийские соревнования по плаванию лиц с ПОДА «Мы вместе. Спорт», в которых помимо российских пловцов примут участие десять спортсменов из Беларуси и трое – из ДНР.

В настоящее время мы переформатировали соревнования, стараемся на них пригласить всех зарубежных спортсменов из дружественных стран. Данные соревнования будут для нас первым опытом, который мы будем тиражировать на все виды спорта, которые развивает наша федерация.

Андрей Строкин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России
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Среди участников соревнований в Уфе и сильнейшие пловцы мира, среди которых, например, шестикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Калина из Санкт-Петербурга. Большие шансы на успешное выступление на чемпионате России и у спортсменов из Башкортостана, которые в прошлом году побеждали в Токио.

Результаты для нашей республики и страны очень высокие – 12, а фактически даже 14 паралимпийских медалей на Летних играх. Сегодня я с этими ребятами уже встречался, они участвуют в соревнованиях.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

В течение шести соревновательных дней будут разыграны медали в заплывах брассом, баттерфляем, вольным стилем, а также на спине на дистанциях от 50 до 400 метров и в эстафетах.

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