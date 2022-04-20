В Уфе стартовал чемпионат России по плаванию среди лиц с ПОДА

В центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой в Уфе начался чемпионат России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В столицу Башкортостана приехали более 250 сильнейших спортсменов из 40 субъектов России, а также пловцы из ДНР и Беларуси. Участвуют в соревнованиях и паралимпийские чемпионы.
Спустя почти восемь месяцев после успешной Паралимпиады 21-летняя Аделина Разетдинова готова к новым успехам. Сегодня спортсменка попробовала себя в дисциплине 50 метров вольным стилем. Но это была, скорее, разминка. Основная дистанция Аделины – сто метров брассом. В аналогичном заплыве Разетдинова завоевала бронзу Паралимпийских игр в Токио. Также Аделина на чемпионате России проплывёт несколько личных дистанций и эстафету в составе сборной Башкортостана.
Хочет всех удивить на стартах в Уфе 21-летняя Зоя Щурова. На Паралимпиаде до медалей ей не хватило совсем немного, зато в послужном списке спортсменки – серебро Кубка мира в Берлине и несколько чемпионств на российских турнирах. В столице Башкортостана Зоя планирует улучшить свои результаты по всем дисциплинам.
В рамках чемпионата России пройдут и открытые всероссийские соревнования по плаванию лиц с ПОДА «Мы вместе. Спорт», в которых помимо российских пловцов примут участие десять спортсменов из Беларуси и трое – из ДНР.
Среди участников соревнований в Уфе и сильнейшие пловцы мира, среди которых, например, шестикратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Калина из Санкт-Петербурга. Большие шансы на успешное выступление на чемпионате России и у спортсменов из Башкортостана, которые в прошлом году побеждали в Токио.
В течение шести соревновательных дней будут разыграны медали в заплывах брассом, баттерфляем, вольным стилем, а также на спине на дистанциях от 50 до 400 метров и в эстафетах.