В Башкирии прошел турнир по дзюдо памяти Сержика Антиняна

В Кумертау состоялся XXV межрегиональный турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна. Именно он стоял у истоков развития кумертауской школы дзюдо, которая считается одной из лучших в регионе. В турнире приняли участие более сотни спортсменов из Башкортостана и Оренбургской области.