В Башкирии прошел турнир по дзюдо памяти Сержика Антиняна

В Кумертау состоялся XXV межрегиональный турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна. Именно он стоял у истоков развития кумертауской школы дзюдо, которая считается одной из лучших в регионе. В турнире приняли участие более сотни спортсменов из Башкортостана и Оренбургской области.

Уже четверть века соревнование занимает особое место в системе подготовки юношеской команды Башкортостана.

С тех времен, как Сержик организовал этот вид спорта в Кумертау, мы стали его культивировать, причем не в тех масштабах, а намного шире.

Олег Фролов, глава администрации г.Кумертау

Соревнования проходили сразу на трёх татами. Коронавирусные ограничения внесли коррективы в подготовку спортсменов и проведение турниров. Тренеры отметили, что ещё не все достигли пика формы, но с каждым разом улучшают свои результаты.

Честно говоря, не все пришли в форму. Коронавирус сделал свое дело, восстанавливаться тяжело. Но к этому турниру готовятся заранее, потому что он считается одним из сильнейших в Башкортостане.

Марсель Хабиров, старший тренер юношеской сборной Республики Башкортостан по дзюдо
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