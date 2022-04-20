В Башкирии прошел турнир по дзюдо памяти Сержика Антиняна

В Кумертау состоялся XXV межрегиональный турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Сержика Антиняна. Именно он стоял у истоков развития кумертауской школы дзюдо, которая считается одной из лучших в регионе. В турнире приняли участие более сотни спортсменов из Башкортостана и Оренбургской области.
Уже четверть века соревнование занимает особое место в системе подготовки юношеской команды Башкортостана.
Соревнования проходили сразу на трёх татами. Коронавирусные ограничения внесли коррективы в подготовку спортсменов и проведение турниров. Тренеры отметили, что ещё не все достигли пика формы, но с каждым разом улучшают свои результаты.