Башкирские спортсмены завоевали медали на чемпионате Федерации шахбокса России

В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство Федерации шахбокса России. Мастера нокаутов и шахматных приемов. В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство Федерации шахбокса России. Это синтез шахмат и бокса, что понятно по названию вида спорта. В этом году ребята из республики привезли сразу пять медалей.

Историческое для Башкортостана достижение. Илсур Исхаков стал первым в республике чемпионом России по шахбоксу. Об этом виде спорта узнал случайно. В шахматы играл с детства, а вот боксом начал заниматься на первом курсе. Проведя год в шахбоксе, 23-летний уроженец Гафурийского района завоевал золото чемпионата России.

Боксом должен заниматься каждый мужик, за себя постоять. Шахматы – интересная игра, советую заниматься всем. В перспективе, думаю, этот вид спорта будет популярным, потому что шахбокс – необычный вид спорта. Илсур Исхаков, чемпион России по шахбоксу

Роберт Ишкинин не участвовал на ринге, а проводил раунд бокса со снарядом. Такая дисциплина называется шахбокс-фит. На соревнованиях в Санкт-Петербурге он стал абсолютным чемпионом России. В ближайшем будущем Роберт готовится к следующей ступени в шахбоксе – выходу на ринг.

Люблю этот вид спорта. Если в шахматам всех наказывать, но если в шахматах не получится, можно и в боксе. Роберт Ишкинин, абсолютный чемпион России по шахбокс-фиту

Всего в чемпионате Федерации шахбокса России приняли участие 120 спортсменов из 23 регионов. В общекомандном зачёте сборная Башкортостана заняла пятое место.

Интересные бои были, один раунд в шахматах поджимает, потом выходят в ринг, его там поджимают. Задача одного – выстоять на доске, чтобы мат не получить, а другой думает, как бы нанести нокаут. Ришат Саяпов, первый вице-президент Федерации шахбокса России

Также на днях прошёл Кубок Федерации России по шахбокс-фит онлайн среди школьников. Здесь спортсмены проводили шахматные поединки на базе интернета, а часть бокса оценивалась с помощью отработки техники на груше.

Я сразу попал в полуфинал, у меня было два боя, бои были сложные, но получилось одержать победы. Динар Агафуров, победитель Кубка Федерации шахбокса России-2022 по шахбокс-фит онлайн