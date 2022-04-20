Башкирские спортсмены завоевали медали на чемпионате Федерации шахбокса России

В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство Федерации шахбокса России. Мастера нокаутов и шахматных приемов. В Санкт-Петербурге завершились чемпионат и первенство Федерации шахбокса России. Это синтез шахмат и бокса, что понятно по названию вида спорта. В этом году ребята из республики привезли сразу пять медалей.
Историческое для Башкортостана достижение. Илсур Исхаков стал первым в республике чемпионом России по шахбоксу. Об этом виде спорта узнал случайно. В шахматы играл с детства, а вот боксом начал заниматься на первом курсе. Проведя год в шахбоксе, 23-летний уроженец Гафурийского района завоевал золото чемпионата России.
Роберт Ишкинин не участвовал на ринге, а проводил раунд бокса со снарядом. Такая дисциплина называется шахбокс-фит. На соревнованиях в Санкт-Петербурге он стал абсолютным чемпионом России. В ближайшем будущем Роберт готовится к следующей ступени в шахбоксе – выходу на ринг.
Всего в чемпионате Федерации шахбокса России приняли участие 120 спортсменов из 23 регионов. В общекомандном зачёте сборная Башкортостана заняла пятое место.
Также на днях прошёл Кубок Федерации России по шахбокс-фит онлайн среди школьников. Здесь спортсмены проводили шахматные поединки на базе интернета, а часть бокса оценивалась с помощью отработки техники на груше.
Есть в башкирском шахбоксе и ещё одно новое достижение – появилась первая девушка. Алия Нагуманова сходу заняла второе место на всероссийских соревнованиях.