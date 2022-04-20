В Уфе прошел финал открытого фестиваля по русской лапте

В решающую стадию турнира пробились сильнейшие коллективы республики. Ранее в Мелеузе, Дюртюлях, Буздякском, Хайбуллинском и Кармаскалинском районах прошли отборочные игры. С правилами этого спорта и победителями познакомилась наша съемочная группа.
София Веклич заработала очередные два очка для своей команды. Представительница Буздякского района занимается сразу несколькими видами спорта, среди которых футбол, баскетбол и даже рукопашный бой. Все они помогают ей в русской лапте.
По сути, правила игры сводятся к простому «бей-беги». Задача нападающего – выбить мяч в поле, добежать до противоположной стороны площадки и вернуться обратно. В это время защитники команды соперника должны успеть попасть мячом в бегущего и помешать набрать очки. Александр Батов, выпускник Башгоспедуниверситета, когда-то сам играл в русскую лапту и представлял регион на различных соревнованиях. Сейчас помогает развивать этот спорт в Мелеузе.
В финальный этап фестиваля прошли по пять сильнейших команд республики среди юношей и девушек. Ранее в Башкортостане состоялись отборочные соревнования. Победителей муниципального этапа пригласили в Уфу.
Проект фестиваля по русской лапте стал победителем конкурса грантов Главы республики. Лучшей командой среди юношей стали ребята из Кармаскалинского района. У девушек первое место заняли представительницы Буздякского района.