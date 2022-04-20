В Уфе прошел финал открытого фестиваля по русской лапте

В решающую стадию турнира пробились сильнейшие коллективы республики. Ранее в Мелеузе, Дюртюлях, Буздякском, Хайбуллинском и Кармаскалинском районах прошли отборочные игры. С правилами этого спорта и победителями познакомилась наша съемочная группа.

София Веклич заработала очередные два очка для своей команды. Представительница Буздякского района занимается сразу несколькими видами спорта, среди которых футбол, баскетбол и даже рукопашный бой. Все они помогают ей в русской лапте.

Футбол вырабатывает реакцию и выносливость, а из рукопашного боя сильный хват рук, чтобы мяч ловить. София Веклич, участница соревнований /Буздякский район/

По сути, правила игры сводятся к простому «бей-беги». Задача нападающего – выбить мяч в поле, добежать до противоположной стороны площадки и вернуться обратно. В это время защитники команды соперника должны успеть попасть мячом в бегущего и помешать набрать очки. Александр Батов, выпускник Башгоспедуниверситета, когда-то сам играл в русскую лапту и представлял регион на различных соревнованиях. Сейчас помогает развивать этот спорт в Мелеузе.

В финальный этап фестиваля прошли по пять сильнейших команд республики среди юношей и девушек. Ранее в Башкортостане состоялись отборочные соревнования. Победителей муниципального этапа пригласили в Уфу.

В Дюртюлаях проходил отборочный этап, мы играли несколько команд школ и районов, и нас выбрали, чтобы мы приехали именно защищать честь своего района. Ирина Ганиева, участница соревнований /Дюртюли/

Организовывали соревнования на местах, нам помогли в муниципалитетах. Мы увидели, какой ажиотаж и спрос к русской лапте. Я думаю, что это даст толчок развития лапты в Башкортостане. Александр Костарев, директор Института физической культуры и здоровья человека БГПУ им.М.Акмуллы