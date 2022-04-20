В Башкирии 91-летняя пожилая женщина пострадала из-за мошенников

В отдел полиции города Салавата поступило заявление о мошенничестве. 91-летняя пожилая женщина лишилась крупной суммы денег после того, как на стационарный телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов.
Злоумышленники ввели жительницу в заблуждение, сказав о том, что ее дочь попала в ДТП и находится в больницу. Мошенники также сказали, что для оказания медицинской помощи требуется 100 тысяч рублей. Пребывая в шоковом состоянии, пожилая женщина начала собирать деньги, за которыми позднее приехал неизвестный мужчина.
Правда выяснилась, когда к потерпевшей в гости пришла внучка и оказалось, что с ее мамой все в порядке и в ДТП она не попадала. По данному факту возбуждено уголовное дело.