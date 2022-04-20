В Башкирии 200 человек претендуют на гранты в рамках проекта "Агростартап"

В Башкирии 200 человек будут претендовать на грант в проекте «Агростартап». В регионе уже завершились этапы конкурса и прошли защиты проектов конкурсантов.

По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, отбор лучших проектов будет тщательным и строгим, а на гранты могут претендовать только лучшие идеи стартапа. Всего на грант «Агростартап» выделено 125,4 млн господдержки в рамках национального проекта «МСП».