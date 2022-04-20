В Башкирии простились с лейтенантом, погибшим на Украине

Сегодня в Буздякском районе в последний путь проводили лейтенанта, который погиб в ходе спецоперации. Максим Ядров – командир танкового взвода – с первых дней принимал участие в вооруженном конфликте. Глава Башкортостана посмертно наградил его орденом генерала Шаймуратова. На траурной церемонии собрались сотни людей.

Совсем еще мальчишка, то и дело говорят незнакомые люди, пришедшие проводить в последний путь Максима Ядрова. До своего 23-летия лейтенант не дожил всего две недели. На фотографии молодой офицер сразу после окончания танкового училища. С выпускного не успело пройти и года. Глава республики, принявший участие в церемонии, наградил военнослужащего орденом генерала Шаймуратова посмертно.

Мы преклоняемся перед его памятью и в его лице перед подвигом тысяч наших парней. Мы не сможем понять всю боль родителей, но разделяем горечь утраты и скорбим вместе с вами. Прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Максима, мы, конечно, проявим всю заботу и о его семье. Спи спокойно, лейтенант, пусть земля тебе будет пухом и вечная слава тебе, герой. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Он сознательно выбрал путь военного, возможно, по примеру отца, который принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Дважды Максим Ядров поступал в Казанское танковое училище. В первый раз не получилось. Через год молодой человек повторил попытку, на этот раз успешно. Военному искусству обучался старательно, даже становился чемпионом России по танковому биатлону

Максим был очень красивым, мужественным, высоким, привлекал внимание. Даже если в классе что-то случалось, всю вину брал на себя, всегда выручал. Гульшат Бикмурзина, одноклассница Максима Ядрова

В прошлом году молодого лейтенанта направили в 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Черноморского флота в Республику Крым. Там Максима назначили командиром танкового взвода. В последний раз на связь с родными офицер вышел накануне начала спецоперации.

Он выходил в ночь с 23 на 24. Сказал: «Папа, все, мы идем». Я говорю: «Куда идете?» – «Спецоперация». Все, после этого мы не слышали его. Очень за свою Родину, подчиненных ратовал. «Я никого терять не собираюсь, мы будем биться до конца». Так и получилось. Андрей Ядров, отец Максима Ядрова

126-я отдельная бригада участвовала в боях в Херсонской области. Именно там, предположительно, в районе города Новая Каховка и погиб Максим. За массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество, проявленные личным составом, Владимир Путин присвоил бригаде почетное звание «гвардейская».

На последнем звонке я раздала всем листочки и попросила написать: представьте, что вы через 10 лет вернетесь, какими вы станете? Я все это в конверт положила, так хотела открыть, посмотреть, что же он написал, наверное, свою мечту стать военным. Этот конверт мы откроем через 4 года, я не решилась открыть его. Рита Хазиева, классный руководитель Максима Ядрова