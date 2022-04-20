В Башкирии простились с лейтенантом, погибшим на Украине

Сегодня в Буздякском районе в последний путь проводили лейтенанта, который погиб в ходе спецоперации. Максим Ядров – командир танкового взвода – с первых дней принимал участие в вооруженном конфликте. Глава Башкортостана посмертно наградил его орденом генерала Шаймуратова. На траурной церемонии собрались сотни людей.
Совсем еще мальчишка, то и дело говорят незнакомые люди, пришедшие проводить в последний путь Максима Ядрова. До своего 23-летия лейтенант не дожил всего две недели. На фотографии молодой офицер сразу после окончания танкового училища. С выпускного не успело пройти и года. Глава республики, принявший участие в церемонии, наградил военнослужащего орденом генерала Шаймуратова посмертно.
Он сознательно выбрал путь военного, возможно, по примеру отца, который принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике. Дважды Максим Ядров поступал в Казанское танковое училище. В первый раз не получилось. Через год молодой человек повторил попытку, на этот раз успешно. Военному искусству обучался старательно, даже становился чемпионом России по танковому биатлону
В прошлом году молодого лейтенанта направили в 126-ю отдельную бригаду береговой обороны Черноморского флота в Республику Крым. Там Максима назначили командиром танкового взвода. В последний раз на связь с родными офицер вышел накануне начала спецоперации.
126-я отдельная бригада участвовала в боях в Херсонской области. Именно там, предположительно, в районе города Новая Каховка и погиб Максим. За массовый героизм и отвагу, а также стойкость и мужество, проявленные личным составом, Владимир Путин присвоил бригаде почетное звание «гвардейская».
Танкисты – это главная ударная сила сухопутных войск. Выбрав профессию защищать Родину, Максим Ядров делал это до последнего. И погибнув героем, вернулся домой.