Поддержка экономики в Башкирии: что войдет в первый антисанкционный пакет мер

Предпринимательский кешбэк и академия развития туризма. Первый антисанкционный пакет включает в себя 178 мер поддержки экономики. Общая сумма – более 55 млрд рублей. Об этом сегодня заявил глава Минэкономразвития региона Рустам Муратов на брифинге, посвященном дальнейшему развитию региона, который прошел на телеканале БСТ.

Преференции затронут все сферы. Так, в зоне особого внимания – сельское хозяйство. Из бюджета выделят 4 млрд рублей на различные гранты, в том числе будет создан центр генетики крупного рогатого скота, что поможет отказаться от поставок племенных животных из-за рубежа. На поддержку малого бизнеса планируют направить более 1 млрд рублей, а на стимулирование работы промышленного сектора и системообразующих предприятий – свыше 3 млрд рублей. Ещё одно направление – диверсификация экспорта. Речь идёт о возмещении части затрат на транспортировку товаров, международную сертификацию, компенсацию логистических затрат на приобретение критических импортных комплектующих на сумму 500 млн рублей.

К тому, что мы включаем все налоговые преференции, распространяем их по линии IT-сферы, территории опережающего социально-экономического развития, мы запускаем очень много инструментов, таких как школа развития предпринимательства, предпринимательский кешбэк – программа, которая не имеет аналогов, мы запускаем академию развития туризма, агентство по развитию кластеров и технопарков, ОЭЗ. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Правительство республики разрабатывало документ в тесном взаимодействии с деловыми объединениями, банковскими структурами и ключевыми предприятиями. Наибольший объём помощи направят в сферу жилищно-строительного сектора – более 30 млрд рублей. Поддержка коснётся реализации программ льготного ипотечного кредитования, а также выделения финансовых ресурсов на строительство жилья для обманутых дольщиков.