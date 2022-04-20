Поддержка экономики в Башкирии: что войдет в первый антисанкционный пакет мер

Предпринимательский кешбэк и академия развития туризма. Первый антисанкционный пакет включает в себя 178 мер поддержки экономики. Общая сумма – более 55 млрд рублей. Об этом сегодня заявил глава Минэкономразвития региона Рустам Муратов на брифинге, посвященном дальнейшему развитию региона, который прошел на телеканале БСТ.

Преференции затронут все сферы. Так, в зоне особого внимания – сельское хозяйство. Из бюджета выделят 4 млрд рублей на различные гранты, в том числе будет создан центр генетики крупного рогатого скота, что поможет отказаться от поставок племенных животных из-за рубежа. На  поддержку малого бизнеса планируют направить более 1 млрд рублей, а на стимулирование работы промышленного сектора и системообразующих предприятий – свыше 3 млрд рублей.  Ещё одно направление – диверсификация экспорта. Речь идёт о возмещении части затрат на транспортировку товаров, международную сертификацию, компенсацию логистических затрат на приобретение критических импортных комплектующих на сумму 500 млн рублей.

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К тому, что мы включаем все налоговые преференции, распространяем их по линии IT-сферы, территории опережающего социально-экономического развития, мы запускаем очень много инструментов, таких как школа развития предпринимательства, предпринимательский кешбэк – программа, которая не имеет аналогов, мы запускаем академию развития туризма, агентство по развитию кластеров и технопарков, ОЭЗ.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Правительство республики разрабатывало документ в тесном  взаимодействии с деловыми объединениями, банковскими структурами и ключевыми предприятиями. Наибольший объём помощи направят в сферу жилищно-строительного сектора – более 30 млрд рублей. Поддержка коснётся реализации программ льготного ипотечного кредитования, а также выделения финансовых ресурсов на строительство жилья для обманутых дольщиков. 

Возникшая ситуация повлияет на увеличение стоимости, но при этом принимаемые правительством меры направлены на то, чтобы минимизировать влияние санкций.

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
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