Радий Хабиров: «Мы хотим уделить большое внимание студенчеству»

Радий Хабиров встретился с преподавателями и студентами Института права Башкирского государственного университета. Республика поможет вузу развиваться. Об этом глава Башкортостана заявил по итогам визита. Перед началом встречи он осмотрел учебный корпус и ознакомился с условиями, в которых трудятся преподаватели. Студенты могли задать любой вопрос руководителю региона.
Радий Хабиров сказал, что в этом году 200 молодых аспирантов и молодых учёных пройдут стажировку в лучших научно-образовательных организациях России. Ещё для 200 учёных Башкортостана будут предусмотрены меры поддержки на улучшение жилищных условий. О дополнительной поддержке объявили в начале года. Для Радия Хабирова это родной университет. Он проработал в высшей школе 14 лет – учился на юриста, а затем преподавал студентам юриспруденцию и возглавлял Институт права.
В Институте права БашГУ рассказали о дефиците учебных площадей. Преподаватели предлагают открыть на своей территории, на месте неработающей столовой, новый административно-учебный корпус площадью около 5 тысяч кв. м. Радий Хабиров поручил правительству республики представить предложения по выделению средств на проектирование здания и рассмотреть возможность финансирования строительства этого объекта.
Напомним, БашГУ в составе Уфимского университета науки и технологий стал получателем федерального гранта на 2021-2022 годы по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Кроме того, Радий Хабиров подписал указ о государственной поддержке вузов республики – участников Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Руководитель региона учредил на 2022 год гранты на общую сумму 200 млн рублей.