Радий Хабиров: «Мы хотим уделить большое внимание студенчеству»

Радий Хабиров встретился с преподавателями и студентами Института права Башкирского государственного университета. Республика поможет вузу развиваться. Об этом глава Башкортостана заявил по итогам визита. Перед началом встречи он осмотрел учебный корпус и ознакомился с условиями, в которых трудятся преподаватели. Студенты могли задать любой вопрос руководителю региона.

Радий Хабиров сказал, что в этом году 200 молодых аспирантов и молодых учёных пройдут стажировку в лучших научно-образовательных организациях России. Ещё для 200 учёных Башкортостана будут предусмотрены меры поддержки на улучшение жилищных условий. О дополнительной поддержке объявили в начале года.  Для Радия Хабирова это родной университет. Он проработал в высшей школе 14 лет – учился на юриста, а затем преподавал студентам юриспруденцию и возглавлял Институт права.

Мне, кажется, полезно было. Вообще мы сейчас хотим уделить большое внимание студенчеству, серия встреч будет, мы договорились более активно развивать тему студенческой весны, студенческих клубов, спортивных клубов, студенческих советов. Вот на эту вещь мы потратим, потому что это важнейшие институты студенческого управления. Самые лучшие ребята выходят, как правило, из этих структур. И в целом позаботиться об их комфортной жизни. По вузу мы приняли решение: будем немножко достраивать, здесь порядок надо навести. Будем помогать.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан  
Фото №1 - Радий Хабиров: «Мы хотим уделить большое внимание студенчеству»

В Институте права БашГУ рассказали о дефиците учебных площадей. Преподаватели предлагают открыть на своей территории, на месте неработающей столовой, новый административно-учебный корпус площадью около 5 тысяч кв. м. Радий Хабиров поручил правительству республики представить предложения по выделению средств на проектирование здания и рассмотреть возможность финансирования строительства этого объекта.

На сегодня у нас дефицит учебных аудиторий в связи с большим контингентом обучающихся. Главой республики было предложено рассмотреть вопрос о возможности постройки дополнительного учебного корпуса. Я очень надеюсь, что сейчас мы этот вопрос очень оперативно проработаем, и уже  в следующем году мы будем встречать студентов с дополнительными площадями, что намного разгрузит всю нашу материально-техническую базу и также позволит произвести допнабор.

Руслан Зайнуллин, директор Института права БашГУ

Напомним, БашГУ в составе Уфимского университета науки и технологий стал получателем федерального гранта на 2021-2022 годы по программе стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Кроме того, Радий Хабиров подписал указ о государственной поддержке вузов республики – участников Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Руководитель региона учредил на 2022 год гранты на общую сумму 200 млн рублей.

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