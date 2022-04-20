Радий Хабиров: «Мы хотим уделить большое внимание студенчеству»

Мне, кажется, полезно было. Вообще мы сейчас хотим уделить большое внимание студенчеству, серия встреч будет, мы договорились более активно развивать тему студенческой весны, студенческих клубов, спортивных клубов, студенческих советов. Вот на эту вещь мы потратим, потому что это важнейшие институты студенческого управления. Самые лучшие ребята выходят, как правило, из этих структур. И в целом позаботиться об их комфортной жизни. По вузу мы приняли решение: будем немножко достраивать, здесь порядок надо навести. Будем помогать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан